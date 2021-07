Loredana Lecciso | la rivelazione su Al Bano | “Quelle reazioni | che rimpianto”

(Di giovedì 22 luglio 2021)ed Alsi sono voluti raccontare a cuore aperto per festeggiare un importante anniversario della coppia: ecco su cosa sono d’accordo e qual è il grande. Alsono arrivati all’importante traguardo dei 21 anni insieme. Il matrimonio sembra ormai non essere più argomento di discussione, ma la L'articolo proviene da Inews.it.

, una confessione su al Bano Carrisi spiazza: 'Ho un rimpianto' 'Ho il rimpianto di non averlo compreso fin da subito'.Sono ben 21 anni chee Al Bano hanno deciso di prendersi per mano e camminare insieme, formando una famiglia bellissima e coltivando un amore passionale. Il leone di Cellino San Marco e la showgirl ...Loredana Lecciso ed Al Bano si sono raccontati a cuore aperto per festeggiare un importante anniversario: ecco il grande rimpianto.Romina Power, nonostante le voci dell'ultim'ora, vive oggi lontana da Al Bano Carrisi in una splendida villa che ha mostrato sui social ...