Locatelli vuole solo la Juventus, bianconeri pronti all’ultimo sforzo: i dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Juventus: Manuel Locatelli vorrebbe solamente i bianconeri e il club piemontese sarebbe ora pronto all’ultimo sforzo Manuel Locatelli non ha dubbi e vuole solo la Juventus. Il centrocampista classe 1998, tra le rivelazioni di Euro 2020, ha scelto e non cede alle lusinghe dell’Arsenal che ha già presentato un’offerta di 40 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe disposto a rimanere ancora un anno al Sassuolo, se non dovesse andare alla Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato: Manuelvorrebbe solamente ie il club piemontese sarebbe ora prontoManuelnon ha dubbi ela. Il centrocampista classe 1998, tra le rivelazioni di Euro 2020, ha scelto e non cede alle lusinghe dell’Arsenal che ha già presentato un’offerta di 40 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe disposto a rimanere ancora un anno al Sassuolo, se non dovesse andare alla. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Advertising

forumJuventus : ?? Allegri vuole fisico e fantasia dal centrocampo ?? Ecco come Locatelli può cambiare la Juve ??… - forumJuventus : [Sky Sport] Juve, offerto prestito con obbligo a 30 milioni per Locatelli: il Sassuolo ne vuole 40. Le parti si ria… - forumJuventus : ?? Juve-Locatelli, la trattativa entra nel vivo ?? Il giocatore vuole solo i bianconeri ?? - junews24com : Locatelli Juve, Moggi sentenzia: «Arriva, ma ci vuole pazienza» - Fprime86 : RT @forumJuventus: CdS: 'Locatelli vuole solo la Juventus. Presto un nuovo incontro per tentare di avvicinare le parti, ma la posizione del… -