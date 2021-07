Locarno Film Festival 2021: a Kasia Smutniak il Leopard Club Award (Di giovedì 22 luglio 2021) Kasia Smutniak è nata a Varsavia nel 1979. Sposata con il produttore Domenica Procacci, ha due figli. Il 6 agosto viene premiata al Locarno Film Festival. Foto Ufficio stampa Talentuosissime. Bravissime. Bellissime. Kasia Smutniak riceverà il Leopard Club Award del 74mo Locarno Film Festival, in programma dal 4 al 14 agosto. L’appuntamento è il 6 agosto. Due giorni prima Laetitia Casta riceve l’Excelence Award Davide Campari 2021. ... Leggi su amica (Di giovedì 22 luglio 2021)è nata a Varsavia nel 1979. Sposata con il produttore Domenica Procacci, ha due figli. Il 6 agosto viene premiata al. Foto Ufficio stampa Talentuosissime. Bravissime. Bellissime.riceverà ildel 74mo, in programma dal 4 al 14 agosto. L’appuntamento è il 6 agosto. Due giorni prima Laetitia Casta riceve l’ExcelenceDavide Campari. ...

