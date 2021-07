Locarno 2021: a Kasia Smutniak il Leopard Club Award (Di giovedì 22 luglio 2021) L'attrice Kasia Smutniak riceverà il Leopard Club Award nel corso dell'edizione 2021 del Locarno Film Festival. L'attrice Kasia Smutniak riceverà il Leopard Club Award nel corso dell'edizione 2021 del Locarno Film Festival. La consegna del premio, uno dei più prestigiosi assegnati dal festival svizzero, avverrà la sera del 6 agosto in Piazza Grande, centro nevralgico del grande evento ticinese. Polacca di nascita, Kasia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) L'attricericeverà ilnel corso dell'edizionedelFilm Festival. L'attricericeverà ilnel corso dell'edizionedelFilm Festival. La consegna del premio, uno dei più prestigiosi assegnati dal festival svizzero, avverrà la sera del 6 agosto in Piazza Grande, centro nevralgico del grande evento ticinese. Polacca di nascita,...

Ultime Notizie dalla rete : Locarno 2021 LOCARNO 74 - Il Leopard Club Award a Kasia Smutniak Sarà Kasia Smutniak , "attrice talentuosa e personale" come dichiara il direttore artistico Giona A. Nazzaro, a ricevere il Leopard Club Award al 74esimo Locarno Film Festival (4 - 14 agosto 2021). La premiazione, che si svolgerà nella serata di venerdì 6 agosto in Piazza Grande, sarà seguita, sabato 7 agosto, da una conversazione con il pubblico ...

Rissa in centro a Locarno, fermati due 24enni dopo dieci giorni di indagine Il fermo è scattato nel contesto di una serie di accertamenti per una lite avvenuta nella notte del 3 luglio in centro a Locarno con il coinvolgimento di più persone appartenenti a due opposte ...

Locarno 2021, due grandi new entry completano il programma MYmovies.it 'Corona Call', i 15 premiati in mostra a Locarno In via della Gallinazza 10 e Piazzetta dei Capitani 3, dal 30 luglio al 22 agosto, il frutto del contest lanciato da Visarte Svizzera durante il lockdown.

A Kasia Smutniak il Leopard Club Award LOCARNO - Il Locarno Film Festival ha deciso di assegnare il Leopard Club Award a Kasia Smutniak. L'attrice di origine polacca, definita «talentuosa e personale» dal direttore artistico di Locarno74 G ...

