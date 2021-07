Lo Yemen chiede la pace con un festival a Taiz L’appello all’Italia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il popoloita ha voglia di normalità dopo sei anni di guerra. A dimostrare questa necessità è la popolazione della città di, la terza per numero di abitanti del Paese dopo Sana’a e Aden. Si tratta di una città simbolo perché pur essendo controllata dal governo legittimo i suoi abitanti vivono sotto l’assedio dei ribelli Houthi. Nonostante queste difficili condizioni di vita, e dopo la recente campagna condotta dagli Houthi nelle aree del Paese sotto il proprio controllo contro gli artisti, la popolazione diha deciso di dare un segnale in difesa della cultura e della libertà organizzando, in occasione della festa islamica ...

Advertising

ArabiaFelix8 : #Yemen Governo chiede nuovo approccio europeo alla crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen chiede

Vita

Che poi, non dovremmo neppure essere qui alo stop alle armi perché semplicemente ci dovrebbe essere l'applicazione della legge che già lo vieta, fra l'altro nello specifico sullomi ...Era un fotografo di viaggio: uno di quelli ai quali "per contratto" sidi portarci, almeno ... Cime, ma non solo: la Cina, l'Iran, lo, il Mali e il Niger... Ai tempi fuori dalle rotte ...In Yemen è stata colpita una scuola nel Sud di Mi'rab con un missile di fabbricazione iraniana lanciato dai ribelli dello Houthi.A causa delle violenze che si stanno verificando nel Paese, 9 bambini su 10 in Yemen non hanno accesso a cibo, acqua e istruzione. Sono circa 1,71 milioni gli sfollati.