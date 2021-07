“Lo facciamo per loro”. Libero De Rienzo, commuove la decisione della famiglia (Di giovedì 22 luglio 2021) Alla fine il corpo di Libero De Rienzo è stato riconsegnato alla famiglia che può così pensare al funerale del giovane attore scomparso a 44 anni il 15 luglio nella sua abitazione romana. “I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente”. Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia, annuncia che il 22 luglio alle 15 saranno celebrati, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli (Avellino), i funerali ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Alla fine il corpo diDeè stato riconsegnato allache può così pensare al funerale del giovane attore scomparso a 44 anni il 15 luglio nella sua abitazione romana. “I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l’ha portato ad entrare nel cuoregente”. Piergiorgio Assumma, legale di fiducia, annuncia che il 22 luglio alle 15 saranno celebrati, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli (Avellino), i funerali ...

