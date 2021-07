Liverpool fuori da Unesco per le opere al porto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso di lasciare Liverpool fuori da Unesco. Una scelta dovuta allo sviluppo del porto non in linea con le direttive di tutela del contesto cittadino. Anche il nuovo stadio dell’Everton non rispetta le indicazioni dell’organizzazione. Patrimonio Mondiale Unesco: Liverpool è in dubbio Perché Liverpool fuori da Unesco? Dal 2004 Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso di lasciareda. Una scelta dovuta allo sviluppo delnon in linea con le direttive di tutela del contesto cittadino. Anche il nuovo stadio dell’Everton non rispetta le indicazioni dell’organizzazione. Patrimonio Mondialeè in dubbio Perchéda? Dal 2004

Advertising

Agenzia_Italia : Il Porto di Liverpool non è più patrimonio dell'umanità - paoluccello : RT @RaiNews: #UNESCO, la decisione in seguito al progetto di riqualificazione 'Liverpool Waters Project' e al nuovo stadio dell'Everton htt… - ninda1952 : RT @RaiNews: #UNESCO, la decisione in seguito al progetto di riqualificazione 'Liverpool Waters Project' e al nuovo stadio dell'Everton htt… - giuliog : RT @RaiNews: #UNESCO, la decisione in seguito al progetto di riqualificazione 'Liverpool Waters Project' e al nuovo stadio dell'Everton htt… - RaiNews : #UNESCO, la decisione in seguito al progetto di riqualificazione 'Liverpool Waters Project' e al nuovo stadio dell'… -