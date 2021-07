LIVE Olimpiadi Tokyo, 22 luglio in DIRETTA: l’Italia si arrende 0-1 all’Australia nel softball (Di giovedì 22 luglio 2021) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Seconda giornata agonistica dei Giochi: la Cerimonia d’Apertura è in programma domani, ma in Giappone si è già in gara con i tornei di calcio maschile quest’oggi e di softball. Italia, come ieri, grande protagonista sul diamante della capitale nipponica perché affronterà l’Australia in un match molto importante della fase a gironi: le azzurre, vincitrici del titolo continentale, vorranno dimostrare il proprio valore al cospetto delle oceaniche. Una sfida il cui esito potrebbe essere determinante nel round robin in casa nostrana, visto ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Buongiorno e benvenuti alladelledi2021. Seconda giornata agonistica dei Giochi: la Cerimonia d’Apertura è in programma domani, ma in Giappone si è già in gara con i tornei di calcio maschile quest’oggi e di. Italia, come ieri, grande protagonista sul diamante della capitale nipponica perché affronterà l’Australia in un match molto importante della fase a gironi: le azzurre, vincitrici del titolo continentale, vorranno dimostrare il proprio valore al cospetto delle oceaniche. Una sfida il cui esito potrebbe essere determinante nel round robin in casa nostrana, visto ...

