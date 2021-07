LIVE Italia-Australia, Olimpiadi softball in DIRETTA: si comincia alle 8.00 a Fukushima (Di giovedì 22 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40 I risultati della notte: Usa-Canada 1-0, Giappone-Messico 3-2 dopo un extra-inning. 7.32 Si gioca a Fukushima, presso l’Azuma Baseball stadium. 7.31 Se la sconfitta di ieri, pur onorevole, contro gli Stati Uniti era da mettere in conto, oggi davvero le azzurre sono obbligate a vincere se realmente vogliono cullare il sogno di approdare alla finalina per il bronzo. 7.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, secondo match per le azzurre alle Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40 I risultati della notte: Usa-Canada 1-0, Giappone-Messico 3-2 dopo un extra-inning. 7.32 Si gioca a, presso l’Azuma Baseball stadium. 7.31 Se la sconfitta di ieri, pur onorevole, contro gli Stati Uniti era da mettere in conto, oggi davvero le azzurre sono obbligate a vincere se realmente vogliono cullare il sogno di approdare alla finalina per il bronzo. 7.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, secondo match per le azzurredi ...

