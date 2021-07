LIVE Italia-Australia 0-1, Olimpiadi softball in DIRETTA: mancano due inning (Di giovedì 22 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04 Anche Parry eliminata in prima base, 3 out. Termina il quinto inning: Italia-Australia 0-1. 9.03 Leah Parry in battuta. 9.02 Immediata eliminazione in prima base per Warwick. 9.01 Wall eliminata in prima base. Ora Warwick in battuta. 9.00 2 ball e 2 strike. 8.59 Jade Wall in battuta, inizia con un fault. 8.58 Ricchi eliminata in prima base. Si chiude anche il quinto inning offensivo delle azzurre. Parnaby è un rebus che le azzurre non riescono proprio a risolvere. 8.57 1 ball, 2 strike. 8.56 Ora Beatrice Ricchi, che sostituisce Marta ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.04 Anche Parry eliminata in prima base, 3 out. Termina il quinto0-1. 9.03 Leah Parry in battuta. 9.02 Immediata eliminazione in prima base per Warwick. 9.01 Wall eliminata in prima base. Ora Warwick in battuta. 9.00 2 ball e 2 strike. 8.59 Jade Wall in battuta, inizia con un fault. 8.58 Ricchi eliminata in prima base. Si chiude anche il quintooffensivo delle azzurre. Parnaby è un rebus che le azzurre non riescono proprio a risolvere. 8.57 1 ball, 2 strike. 8.56 Ora Beatrice Ricchi, che sostituisce Marta ...

