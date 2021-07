LIVE Italia-Australia 0-1, Olimpiadi softball in DIRETTA: azzurre sotto dopo 2 inning (Di giovedì 22 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.34 Non fa male lo swing di Fama, che porta Howard a venire eliminata in seconda base. Termina anche il terzo inning offensivo dell’Italia. 8.34 Tocca ad Amanda Fama. 8.33 Ricomincia il line-up dell’Italia e arriva finalmente una valida con Andrea Howard. Singolo per lei. 8.32 Anche Koutsoyanopulos eliminata in prima base. Parnaby sta dominando ora. 8.31 3 ball e 2 strike, conto pieno. 8.31 3 ball e 1 strike. 8.30 Koutsoyanopulos in battuta. 8.29 Gasparotto subito eliminata in prima base. Le azzurre sono troppo impulsive, non attendono di far ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.34 Non fa male lo swing di Fama, che porta Howard a venire eliminata in seconda base. Termina anche il terzooffensivo dell’. 8.34 Tocca ad Amanda Fama. 8.33 Ricomincia il line-up dell’e arriva finalmente una valida con Andrea Howard. Singolo per lei. 8.32 Anche Koutsoyanopulos eliminata in prima base. Parnaby sta dominando ora. 8.31 3 ball e 2 strike, conto pieno. 8.31 3 ball e 1 strike. 8.30 Koutsoyanopulos in battuta. 8.29 Gasparotto subito eliminata in prima base. Lesono troppo impulsive, non attendono di far ...

Advertising

europainitalia : ?? ?? Al via tra poco alle 10 l’evento “Dalla conferenza sul futuro dell’Europa al PNRR: le sfide della Next Generati… - DiMarzio : #Milan, #Giroud è atterrato a Linate - FOTO E VIDEO - infoitcultura : ''Radio Norba Cornetto Battiti Live'', il secondo appuntamento su Italia 1 - rtl1025 : ?? “Più di 33 milioni di italiani decidono di fare le #vacanze, molti rimarranno in #Italia. Diminuiscono invece i… - sportface2016 : LIVE - #Tokyo2020 #Softball Tutto pronto per il match tra #Italia e #Australia, segui l'incontro in DIRETTA -