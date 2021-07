L'Italia? Per i giovani è un posto sempre meno sicuro: per 1 su 3 cose peggiorate nell'ultimo anno (Di giovedì 22 luglio 2021) Un Paese peggiore di quello lasciato nell'era pre - Covid, anche sul fronte sicurezza. È quello che hanno trovato i nostri ragazzi nel momento in cui hanno rimesso piede fuori di casa dopo i lunghi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Un Paese peggiore di quello lasciato'era pre - Covid, anche sul fronte sicurezza. È quello che htrovato i nostri ragazzi nel momento in cui hrimesso piede fuori di casa dopo i lunghi ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Scusate ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra? La rivinciamo altre mille vol… - amnestyitalia : È ora che l’Italia inserisca i #codiciidentificativi per le forze di polizia in servizio di ordine pubblico. Perché… - lucatelese : In America arrestano Tom Barrak con l’accusa di fare il lobbista e di lavorare per gli Emirati. Un profeta del rina… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: #Inter, aumento casi Covid sconsiglia inutili viaggi. Niente Arsenal e niente Everton negli Usa, niente Atletico Madrid in… - WEC_Italia : #G20Naples Live ?? -