L'Italia del Softball ancora KO a Tokyo (Di giovedì 22 luglio 2021) Niente da fare per L'Italia del Softball nel secondo incontro del torneo eliminatorio. Una partita che sulla carta era alla portata delle azzurre e che invece le ha viste soccombere per 1-0 contro l'Australia. Rimane lo zero in classifica nella casella delle vittorie e sale a 2 quello delle sconfitte. Un brutto colpo per la compagine azzurra che aveva tenuto testa alle fortissime statunitensi, favorite, e sperava di poter avere ragione delle nuove avversarie per riprendere il cammino verso la possibilità di giocarsi l'accesso al gradino più basso del podio. Italia e Australia hanno giocato per lo più alla pari ma il risultato di misura premia il ...

