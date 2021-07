L’ipocrisia di Fox News sulla campagna vaccinale negli Stati Uniti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 luglio 2021) John Whitehouse della Media Matters – un’organizzazione non-profit americana che fa da watchdog dei canali media legati alla destra del paese – ha voluto mettere i puntini sulle i, come si suol dire, rispetto a quanto affermato da Tucker Carlson di Fox. Carlson è il conduttore di un popolare programma che tratta notizie politiche e di attualità, il Tucker Carlson Tonight, che fa record di ascolti per la televisione di Murdoch. Whitehouse non ha esitato a sottolineare come Carlson abbia avuto modo e spazio per dare contro alla CNN – che ha lanciato un messaggio in favore della– quando poi, alla fine dei conti, Fox ...