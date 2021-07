L’Indonesia vuole candidarsi a ospitare le Olimpiadi del 2036 (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l’assegnazione delle Olimpiadi del 2032 a Brisbane, il mondo dell’organizzazione dei grandi eventi sportivi è già pronto a guardare avanti. Come riporta InsideTheGames infatti, L’Indonesia sarebbe intenzionata a candidarsi a ospitare le Olimpiadi del 2036. E oltre alle indiscrezioni, seguono anche le parole, quelle del presidente del Comitato Olimpico Indonesiano: “Quello che ha fatto Brisbane – ha spiegato Raja Sapta Oktohari – vorremmo farlo anche noi: ottenere un negoziato esclusivo con il CIO in vista dei Giochi del 2036?. “Anche noi ci eravamo inseriti nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l’assegnazione delledel 2032 a Brisbane, il mondo dell’organizzazione dei grandi eventi sportivi è già pronto a guardare avanti. Come riporta InsideTheGames infatti,sarebbe intenzionata aledel. E oltre alle indiscrezioni, seguono anche le parole, quelle del presidente del Comitato Olimpico Indonesiano: “Quello che ha fatto Brisbane – ha spiegato Raja Sapta Oktohari – vorremmo farlo anche noi: ottenere un negoziato esclusivo con il CIO in vista dei Giochi del?. “Anche noi ci eravamo inseriti nel ...

