Lina Sastri | chi è l’ex marito Ruben Celiberti | carriera e curiosità

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 luglio 2021) La vita privata della grande attrice e cantante napoletana . (Facebook)Lei è una delle attrici più amate d’Italia e per sette anni al suo fianco ha avuto un ballerino argentino di origini abruzzesi, che nel nostro Paese ha incontrato la sua fortuna. Stiamo parlando die del suo ex. Sposati nel 1994, la coppia non è sopravvissuta alla cosiddetta crisi del settimo anno e quindi tra i due è finita male. Ti potrebbe interessare anche -> Maradona, il retroscena di Platini: “Io e lui insieme al Napoli” Nato a Rosario, in Argentina, nel 1964, il ballerino che ...