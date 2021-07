Licenziamento lavoratrice madre solo per cessazione dell’azienda | la sentenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento lavoratrice

La Legge per Tutti

... e queste mancanze possono portare anche al. Potete contare su un investigatore ... vi sono quelle riguardanti lamadre (o il lavoratore padre) di minori disabili in situazione ...... decida di licenziare unastorica, addebitando alla stessa, presunte mancanze anche gravi di rilevanza penale per giungere ad unper giusta causa in tronco e non pagare ...Una sentenza della Cassazione ha ribadito l'illegittimità del licenziamento della lavoratrice madre in alcuni casi. Ecco quali. LeggiOggi ...«La decisione di chiudere lo stabilimento di Villa Carcina è irreversibile». Non hanno dato molte speranze ai 106 lavoratori della Timken i rappresentanti dell’azienda durante l’ incontro di ieri con ...