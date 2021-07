Libia, quella sponda a Londra per finanziare le milizie col sistema lettere di credito: “Possibile grazie a corruzione e conflitti d’interesse” (Di giovedì 22 luglio 2021) In Libia manca tutto. Manca l’acqua. Manca la corrente elettrica, con la luce che tutti giorni salta anche per otto, dieci ore. Ci sono, d’estate, i canonici 40 gradi all’ombra, ma senza corrente non funzionano nemmeno i condizionatori. Eppure, nel 2018, una lettera di credito del valore di 490 milioni di dollari è stata emessa proprio per acquistare all’estero delle turbine per generare elettricità che avrebbero aiutato a risolvere il problema, ma la situazione non è cambiata. Secondo un report di Global Witness, organizzazione non governativa che si occupa di corruzione e diritti umani, i soldi della lettera di credito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Inmanca tutto. Manca l’acqua. Manca la corrente elettrica, con la luce che tutti giorni salta anche per otto, dieci ore. Ci sono, d’estate, i canonici 40 gradi all’ombra, ma senza corrente non funzionano nemmeno i condizionatori. Eppure, nel 2018, una lettera didel valore di 490 milioni di dollari è stata emessa proprio per acquistare all’estero delle turbine per generare elettricità che avrebbero aiutato a risolvere il problema, ma la situazione non è cambiata. Secondo un report di Global Witness, organizzazione non governativa che si occupa die diritti umani, i soldi della lettera di...

Advertising

fattoquotidiano : Libia, quella sponda a Londra per finanziare le milizie col sistema lettere di credito: “Possibile grazie a corruzi… - hhummohh : @EnricoLetta Magari un tweet di cordoglio per la persona morta... ma che ce frega, d'altronde se li ammazzano qui o… - Clem62172897 : @gabbo0216 @PenelopeVr46 @HazeyJane3 @UtherPe1 Chissà cosa vuol dire questa affermazione. La dittatura è solo uno s… - Olasz_Baromfi : @SantiPalacios @openarms_fund In Libia stanno già mettendo in acqua i barconi per far viaggiare quella gente che poi voi salverete? - sergiosepe : @concitadeg il paragone tra i ragazzi della #Campania e quella della #libia me lo sono perso. Perché non quelli di… -