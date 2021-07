Libero De Rienzo, il funerale oggi a Paternopoli. Sepolto vicino alla mamma nella cappella di famiglia (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ultimo saluto a Libero De Rienzo si è tenuto a Paternopoli, Avellino, paese d’origine della famiglia di “Picchio“. Libero De Rienzo è morto prematuramente ad appena 44 anni lo scorso 16 luglio. Dopo l’autopsia, il cui esito è arrivato nella serata di martedì, il corpo è stato restituito alla famiglia per organizzare le esequie; Libero De Rienzo è stato Sepolto accanto alla madre che riposa proprio nel cimitero di Paternopoli. I funerali di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ultimo saluto aDesi è tenuto a, Avellino, paese d’origine delladi “Picchio“.Deè morto prematuramente ad appena 44 anni lo scorso 16 luglio. Dopo l’autopsia, il cui esito è arrivatoserata di martedì, il corpo è stato restituitoper organizzare le esequie;Deè statoaccantomadre che riposa proprio nel cimitero di. I funerali di ...

