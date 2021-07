Libero De Rienzo, a Paternopoli i funerali dell'attore: la sua bara coperta di girasoli (Di giovedì 22 luglio 2021) A Paternopoli si è svolta la cerimonia funebre di Libero De Rienzo e la sua bara, ricoperta di girasoli, è stata benedetta da don Rocco Salierno. Alle 15:05 di oggi, giovedì 22 luglio 2021, sono stati celebrati i funerali di Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua abitazione romana lo scorso 15 luglio all'età di 44 anni. Il rito ha avuto luogo presso la chiesa del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino. La cerimonia funebre, molto semplice ed intima, nel pieno rispetto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) Asi è svolta la cerimonia funebre diDee la sua, ridi, è stata benedetta da don Rocco Salierno. Alle 15:05 di oggi, giovedì 22 luglio 2021, sono stati celebrati idiDe, l'trovato morto nella sua abitazione romana lo scorso 15 luglio all'età di 44 anni. Il rito ha avuto luogo presso la chiesa del cimitero di, in provincia di Avellino. La cerimonia funebre, molto semplice ed intima, nel pieno rispetto ...

Advertising

SkyTG24 : Libero De Rienzo, oggi i funarali aperti a tutti a Paternopoli - virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Devabole : RT @Corriere: I funerali di Libero De Rienzo a Paternopoli, girasoli sulla bara per l’ultimo saluto all’attore - Italia_Notizie : Libero De Rienzo, i funerali dell’attore a Paternopoli -