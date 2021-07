Leslie Grace sarà Batgirl nel nuovo film (Di giovedì 22 luglio 2021) Da aspirante stilista a combattente del crimine. Dopo aver debuttato al cinema nel musical Sognando a New York – In the Heights, la giovane cantante americana di origini dominicane Leslie Grace sarà la supereroina Batgirl nel prossimo film destinato alla piattaforma americana Hbo Max. In particolare, interpreterà Barbara Gordon, figlia del famoso commissario alleato di Batman che a un certo punto indossa a sua volta la maschera da pipistrello per combattere i villain che terrorizzano Gotham. Sono giorni che i rumor la davano in lizza per il ruolo contrapposta alla collega Haley Lu Richardson (Jane the ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) Da aspirante stilista a combattente del crimine. Dopo aver debuttato al cinema nel musical Sognando a New York – In the Heights, la giovane cantante americana di origini dominicanela supereroinanel prossimodestinato alla piattaforma americana Hbo Max. In particolare, interpreterà Barbara Gordon, figlia del famoso commissario alleato di Batman che a un certo punto indossa a sua volta la maschera da pipistrello per combattere i villain che terrorizzano Gotham. Sono giorni che i rumor la davano in lizza per il ruolo contrapposta alla collega Haley Lu Richardson (Jane the ...

