Leslie Grace è la nuova Batgirl (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci sono carriere cinematografiche che esplodono da un momento all'altro e quella di Leslie Grace appartiene alla categoria: tempo di esordire nel film 'Sognando New York - In The Heights' ed eccola ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci sono carriere cinematografiche che esplodono da un momento all'altro e quella diappartiene alla categoria: tempo di esordire nel film 'Sognando New York - In The Heights' ed eccola ...

Advertising

Screenweek : #LeslieGrace l'interprete di Nina Rosario nel film In the Heights, vestirà i panni di #BarbaraGordon in #Batgirl pr… - SkyTG24 : Chi è Leslie Grace, la Batgirl del nuovo film DC fresca di musical 'Sognando a New York' - afnewsinfo : Leslie Grace sarà Batgirl nel nuovo film - dumurin : RT @badtasteit: #Batgirl: #LeslieGrace sarà Barbara Gordon nel nuovo film per HBO Max - tveffe : Cast / Leslie Grace ottiene il ruolo di #Batgirl nel film omonimo che sarà prodotto da @hbomax prossimamente. Propr… -