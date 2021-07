L'epidemiologa Salmaso: "Siamo tornati al contagio esponenziale. L'indicatore dei ricoveri non può bastare" (Di giovedì 22 luglio 2021) "La pressione sugli ospedali fotografa i contagi di 3-4 settimane prima, è un indice tardivo. E le decisioni giuste, anche per garantire il ritorno a scuola, vanno prese ora. Non sarebbe giusto impedire ai ragazzi di tornare in classe perché gli adulti non vogliono vaccinarsi" Leggi su repubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) "La pressione sugli ospedali fotografa i contagi di 3-4 settimane prima, è un indice tardivo. E le decisioni giuste, anche per garantire il ritorno a scuola, vanno prese ora. Non sarebbe giusto impedire ai ragazzi di tornare in classe perché gli adulti non vogliono vaccinarsi"

