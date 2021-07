Leonardo | siglato accordo sindacale per pre-pensionamenti nella Divisione Aerostrutture

(Di giovedì 22 luglio 2021): Coinvolti fino a 500 dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento (art. 4 Legge n. 92/2012). Roma, 22 luglio 2021 –e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto unper il pre-pensionamento, ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero, che coinvolgerà fino a 500 dipendenti che matureranno

La società(ex Finmeccanica) e le organizzazioni sindacali nazionali hannol'accordo di pre - pensionamento che interesserà fino a 500 dipendenti . A comunicarlo è la società con una nota. I ...Questo Accordo si colloca nell'ambito di un percorso relazionale con il qualee le Organizzazioni Sindacali, a partire dall'Accordo Quadro del 17 dicembre 2020, hanno condiviso di gestire la ...In tale ambito, ' Leonardo sta avviando tra l'altro l'adozione di strumenti per il pensionamento anticipato della forza lavoro. Airbus ha annunciato 15.000 tagli da attuare entro quest'anno soprattutt ...La società Leonardo (ex Finmeccanica) e le organizzazioni sindacali nazionali hanno siglato l’accordo di pre-pensionamento che interesserà fino a 500 dipendenti. A comunicarlo è la società con una not ...