Leonardo | fino a 500 pre-pensionamenti nella Divisione Aerostrutture

(Teleborsa) – Leonardo e le organizzazioni sindacali nazionali hanno sottoscritto un accordo per il pre-pensionamento (ex art. 4 Legge 92/2012, c.d. Legge Fornero) che coinvolgerà fino a 500 dipendenti che matureranno i requisiti per accedere alla misura del prepensionamento nel triennio 2021-2023. L'accordo, sottolinea in una nota l'azienda globale ad alta tecnologia, "si colloca nell'ambito di un percorso relazionale con il quale Leonardo e le organizzazioni sindacali, a partire dall'accordo quadro del 17 dicembre 2020, hanno condiviso di gestire la riduzione congiunturale dei volumi attraverso un mix di strumenti, ad attivazione ...

