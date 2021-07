Lenovo ThinkSmart Manager 2 0 | versione potenziata di Conference Room ManagerHDblog it

(Di giovedì 22 luglio 2021)ha lanciato una nuovadi, soluzione perRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Lenovo ThinkSmart Manager 2.0, versione potenziata di Conference Room Manager #digilosofia - HDblog : Lenovo ThinkSmart Manager 2.0, versione potenziata di Conference Room Manager -

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo ThinkSmart

HDblog

... che offre ora nuove funzionalità volte a migliorare la comunicazione e collaborazione sul lavoro consentendo la gestione e il monitoraggio di tutti iaziendali da una singola ...Gli amministratori possono installare, gestire e monitorare tutti iin azienda da una singola postazione, con una completa visibilità dello stato di ciascun dispositivo. Grazie alla ...Lenovo, che recentemente ha annunciato tante novità in ambito notebook, monitor e accessori, ha lanciato una nuova versione di ThinkSmart Manager, soluzione per conference room annunciata lo scorso di ...La multinazionale non si limita a mettere il suo nome sulle maglie dei giocatori, ma fornirà alla società sportiva i sistemi informatici ...