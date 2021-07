Lega | De Angelis | nuovo sovrintendente Teatro Opera sia nominato da nuovo sindaco

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. – “Con la nomina di Fuortes alla carica di amministratore deto RAI, sono imminenti le sue dimissioni dalla carica didel ‘dell’di Roma Capitale’.” “In vista delle elezioni amministrative imminenti, sarebbe opportuno attendere l’esito elettorale prima di procedere alla nuova nomina. La Raggi ha fretta di fare le nuove nomine quando sia a scadenza mandato e senza avere la maggioranza in Capidoglio.” “Per questo ho interrogato il Ministro della cultura per sapere se non sia auspicabile, in situazioni come questa, attendere il rinnovo dei Consigli comunali. La ‘Sindaca’ contro la ...