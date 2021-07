Le resistenze della Cina complicano l’accordo sul clima al G20 di Napoli (Di giovedì 22 luglio 2021) La Cina dovrà ridurre le emissioni prima del previsto per evitare una “catastrofe” climatica. Lo ha dichiarato negli scorsi giorni l’inviato speciale statunitense per il clima John Kerry, in Italia per prendere parte al vertice del G20 dedicato all’ambiente iniziato, oggi a Napoli. L’incontro dei ministri dell’Ambiente del Gruppo dei 20 è considerato un appuntamento chiave in vista della conferenza dell’Onu sul clima che sarà organizzato a novembre a Glasgow, in collaborazione con l’Italia. Insieme agli Stati Uniti, il governo italiano, che quest’anno detiene la presidenza di turno del ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Ladovrà ridurre le emissioni prima del previsto per evitare una “catastrofe”tica. Lo ha dichiarato negli scorsi giorni l’inviato speciale statunitense per ilJohn Kerry, in Italia per prendere parte al vertice del G20 dedicato all’ambiente iniziato, oggi a. L’incontro dei ministri dell’Ambiente del Gruppo dei 20 è considerato un appuntamento chiave in vistaconferenza dell’Onu sulche sarà organizzato a novembre a Glasgow, in collaborazione con l’Italia. Insieme agli Stati Uniti, il governo italiano, che quest’anno detiene la presidenza di turno del ...

