Le pallamaniste norvegesi multate per avere indossato dei pantaloncini al posto del bikini

Le atlete della versione che si pratica sulla sabbia avevano scelto una divisa più comoda e coprente, simile a quella maschile

Le pallamaniste norvegesi multate per avere indossato dei pantaloncini al posto del bikini

Le atlete della versione che si pratica sulla sabbia avevano scelto una divisa più comoda e coprente, simile a quella maschile

