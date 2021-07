Le macchine impilate bloccano l’autostrada sommersa dal fango: le impressionanti immagini dopo l’alluvione in Cina – Video (Di giovedì 22 luglio 2021) Un tratto dell’autostrada di Zhengzhou, in Cina, è bloccato da un mucchio di auto impilate dopo essere state travolte dalla forza devastante delle alluvioni. Secondo le autorità, almeno 25 persone sono morte e migliaia di residenti sono stati evacuati nella provincia centrale di Henan, la più colpita del Paese. Le immagini sono impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Un tratto deldi Zhengzhou, in, è bloccato da un mucchio di autoessere state travolte dalla forza devastante delle alluvioni. Secondo le autorità, almeno 25 persone sono morte e migliaia di residenti sono stati evacuati nella provincia centrale di Henan, la più colpita del Paese. Lesono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

