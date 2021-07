Le condizioni di Ceballos dopo l’infortunio | la FOTO della caviglia è spaventosa

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si è giocata la prima giornatafase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021, si sono registrati risultati veramente a sorpresa. In particolar modo la Spagna non è andata oltre il pareggio contro l’Egitto, la prestazione può essere considerata deludente (0-0 il risultato). Uno dei calciatori più forti è sicuramente Dani, il calciatore del Real Madrid è stato costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio. Taher è stato autore di un terribile fallo che ha rischiato di rompere ladell’avversario, il provvedimento dell’arbitro è stato solo un cartellino giallo. L’allenatore Luis de la Fuente nel post partita ha ...