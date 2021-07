Lavoro, nei primi 4 mesi assunzioni in lieve crescita (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni attivate dai datori di Lavoro privati nei primi quattro mesi del 2021, secondo i dati dell'Osservatorio Inps sul precariato, sono state 1.715.000, con un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+2%). Questo risultato è dovuto alla combinazione tra la flessione dei mesi di gennaio e febbraio 2021 (nel 2020 nei mesi corrispondenti non era ancora iniziato il periodo pandemico) mentre per i mesi di marzo e aprile 2021 si registra un aumento rispettivamente del 18% e del 210% rispetto agli stessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Leattivate dai datori diprivati neiquattrodel 2021, secondo i dati dell'Osservatorio Inps sul precariato, sono state 1.715.000, con unaumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+2%). Questo risultato è dovuto alla combinazione tra la flessione deidi gennaio e febbraio 2021 (nel 2020 neicorrispondenti non era ancora iniziato il periodo pandemico) mentre per idi marzo e aprile 2021 si registra un aumento rispettivamente del 18% e del 210% rispetto agli stessi ...

