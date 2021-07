L'assessore comunale Borriello risponde alle polemiche sulla presentazione dello stadio! (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'assessore comunale allo sport Ciro Borriello. Si è parlato esclusivamente delle polemiche create dall'inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona, in programma il 29 luglio alle ore 19. Queste le sue parole: "A me dispiace molto se il Napoli si indispettisce, è stato un programma organizzato il 28 maggio quando l'abbiamo anche comunicato al presidente. Il 29 inauguriamo con 5000 bambini presenti, che sono i destinatari di questa festa""Sono francescano, non voglio fare polemica, abbiamo invitato il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allo sport Ciro. Si è parlato esclusivamente dellecreate dall'inaugurazioneStadio Diego Armando Maradona, in programma il 29 luglioore 19. Queste le sue parole: "A me dispiace molto se il Napoli si indispettisce, è stato un programma organizzato il 28 maggio quando l'abbiamo anche comunicato al presidente. Il 29 inauguriamo con 5000 bambini presenti, che sono i destinatari di questa festa""Sono francescano, non voglio fare polemica, abbiamo invitato il ...

