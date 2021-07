Laporta sul rinnovo di Messi | “Stiamo facendo progressi nella trattativa”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del Barcellona, Joan, nel corso della presentazione ufficiale di Depay, si è soffermato anche suldi contratto di: “Il giocatore ha sempre detto che vuole continuare enelle trattative legate aldi contratto. Rafa Yuste e Mateu Alemany stanno lavorando tanto per far sì che questo sogno si possa realizzare. Vogliamo che continua a giocare con giocatori di grande talento come Memphis”. FOTO: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pjanic Juventus, il dg del Barcellona: "Stiamo cercando una via d'uscita". Così il club catalano sul futuro del bosniaco In conferenza stampa il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato così del futuro di Miralem Pjanic (chiacchierato in ottica Juve) e di Umtiti: "Rispettiamo tutti i ... Infine si è nuovamente espresso sul tema più caldo del momento, ossia la trattativa per il nuovo contratto di Leo Messi, svincolato dallo scorso 1° luglio: 'Al momento debito riceverete la ... In occasione della presentazione alla stampa di Memphis Depay, attaccante arrivato a costo zero dal Lione, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto il ...