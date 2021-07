Lago Film Fest, al via la 17esima edizione: dieci giorni di cinema sotto le stelle (Di giovedì 22 luglio 2021) Ricomincia Lago Film Fest e lo fa con un primo weekend all'insegna della videodanza, della musica e dei Film più premiati al mondo. Un inizio travolgente per un Festival che proseguirà il suo cammino ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 22 luglio 2021) Ricominciae lo fa con un primo weekend all'insegna della videodanza, della musica e deipiù premiati al mondo. Un inizio travolgente per unival che proseguirà il suo cammino ...

Advertising

RobertaSuperW : Torna in presenza il Lago Film Fest 2021 - eerbrow : il cinema mi ha appena traumatizzata con la pubblicità del film la casa in fondo al lago - erika_b89 : Su Iris è appena iniziato Al di là dei sogni, uno dei miei film preferiti. “Quando ero giovane incontrai una ragaz… - Hikarinya : Grazie Del Toro e tutti CEO di #TrollhuntersRiseoftheTitans per questo bellissimo film. Still in un lago di lacrime… - ValdoTv : -