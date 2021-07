Lago Film Fest 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ricomincia Lago Film Fest e lo fa con un primo weekend all’insegna della videodanza, della musica e dei Film più premiati al mondo. Un inizio travolgente per un Festival che proseguirà il suo cammino la prossima settimana con un parterre di ospiti e incontri nutritissimo e una proposta culturale aperta a tutti. Ad aprire il Festival, i cui abbonamenti sono già sold-out, ci sarà il 23 luglio Sun Dog di Dorian Jespers, il cortometraggio più premiato del 2020, che arriva a Lago Film Fest in una attesissima anteprima italiana dopo ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ricominciae lo fa con un primo weekend all’insegna della videodanza, della musica e deipiù premiati al mondo. Un inizio travolgente per unival che proseguirà il suo cammino la prossima settimana con un parterre di ospiti e incontri nutritissimo e una proposta culturale aperta a tutti. Ad aprire ilival, i cui abbonamenti sono già sold-out, ci sarà il 23 luglio Sun Dog di Dorian Jespers, il cortometraggio più premiato del 2020, che arriva ain una attesissima anteprima italiana dopo ...

