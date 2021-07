Lagarde (Bce): “Ripresa in marcia, ma la variante Delta può colpire servizi e turismo”. Tassi fermi, confermate le misure anti crisi (Di giovedì 22 luglio 2021) La Ripresa dell’economia dell’Eurozona resta appesa all’andamento della campagna vaccinale e alla diffusione delle varianti. Per ora “è in marcia, ma la pandemia continua a rappresentare un’ombra“, ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde al termine della prima riunione del board dopo l’annuncio del “nuovo corso” sull’obiettivo di inflazione che è diventato simmetrico al 2%. La variante Delta è motivo di “crescente incertezza” e nel terzo trimestre dell’anno potrebbe colpire il settore dei servizi e del turismo, ha detto l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ladell’economia dell’Eurozona resta appesa all’andamento della campagna vaccinale e alla diffusione delle vari. Per ora “è in, ma la pandemia continua a rappresentare un’ombra“, ha spiegato la presidente della Bce Christineal termine della prima riunione del board dopo l’annuncio del “nuovo corso” sull’obiettivo di inflazione che è diventato simmetrico al 2%. Laè motivo di “crescente incertezza” e nel terzo trimestre dell’anno potrebbeil settore deie del, ha detto l’ex ...

