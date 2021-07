L’addio di Marino Bartoletti a Facebook | «Frequentato da personaggi votati in alcuni casi alla barbarie»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 luglio 2021)si è sempre dimostrato un passo avanti verso i colleghi e verso i telespettatori che hanno avuto modo di conoscerlo nella sua lunghissima carriera, per la maggior parte votata allo sport ecultura. Anche nelle ultime ore, con la sofferta decisione di abbandonare per sempre la sua pagina, si è rivelato il precursore di una tendenza che, a breve, potrebbe letteralmente esplodere. La difficoltà sempre più accentuata di confrontarsi con le persone, con identità non sempre cristalline, a volte con veri e propri troll, sul social network di Mark Zuckerberg sta diventando insostenibile per molti. ...