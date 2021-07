La transizione verde creerà milioni di posti di lavoro, dice John Kerry (Di giovedì 22 luglio 2021) «Difendendo l’ambiente abbiamo la possibilità reale di migliorare la vita delle persone e siamo alla vigilia del maggior cambiamento dalla rivoluzione industriale». L’inviato speciale degli Stati Uniti sul clima, John Kerry, interverrà al G20 Ambiente che si apre oggi a Napoli. Kerry è consapevole delle resistenze della Cina, così come delle tensioni inter-europee ma guarda oltre. «La mia impressione è che i singoli Paesi vogliono fare meglio nella protezione dell’ambiente e vogliono riuscirci adesso», dice in un’intervista al direttore di Repubblica. Eppure le differenze ci sono e il summit appare tutto in salita. «Ci ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 luglio 2021) «Difendendo l’ambiente abbiamo la possibilità reale di migliorare la vita delle persone e siamo alla vigilia del maggior cambiamento dalla rivoluzione industriale». L’inviato speciale degli Stati Uniti sul clima,, interverrà al G20 Ambiente che si apre oggi a Napoli.è consapevole delle resistenze della Cina, così come delle tensioni inter-europee ma guarda oltre. «La mia impressione è che i singoli Paesi vogliono fare meglio nella protezione dell’ambiente e vogliono riuscirci adesso»,in un’intervista al direttore di Repubblica. Eppure le differenze ci sono e il summit appare tutto in salita. «Ci ...

