La strage di Covid in famiglia a Torre del Greco. "Tutti morti, in pochi giorni": dettagli sconvolgenti (Di giovedì 22 luglio 2021) Sconvolgente "strage da Coronvirus" in una famiglia di Torre del Greco, a pochi chilometri da Napoli. Una donna di 58 anni e i suoi anziani genitori sono morti di Covid nel giro di una sola settimana. Ricoverato anche il fratello, sempre di 58 anni. La Asl ha confermato che "nessuno di loro si era vaccinato per scelta". A testimonianza, dunque, che il virus continua ad uccidere come nei mesi scorsi e che il vaccino non annulla i rischi di contagio, ma di certo preserva da ospedalizzazione e forme gravi dell'infezione. Non vaccinarsi espone viceversa al rischio di incorrere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Sconvolgente "da Coronvirus" in unadidel, achilometri da Napoli. Una donna di 58 anni e i suoi anziani genitori sonodinel giro di una sola settimana. Ricoverato anche il fratello, sempre di 58 anni. La Asl ha confermato che "nessuno di loro si era vaccinato per scelta". A testimonianza, dunque, che il virus continua ad uccidere come nei mesi scorsi e che il vaccino non annulla i rischi di contagio, ma di certo preserva da ospedalizzazione e forme gravi dell'infezione. Non vaccinarsi espone viceversa al rischio di incorrere ...

