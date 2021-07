La storia di Giannis Antetokounmpo, da venditore ambulante in Grecia a re della NBA (Di giovedì 22 luglio 2021) Da clandestino a eroe, da venditore di borse contraffatte a campione NBA. È la storia, incredibile ma vera, di Giannis Antetokounmpo, il nuovo eroe del basket americano, il leader dei Milwaukee Bucks freschi vincitori del titolo NBA contro i Phoenix Suns, superati 4-2 nella serie finale. L'ultima gara, quella che ha portato il titolo, è stata leggendaria: Antetokounmpo ha chiuso con 50 punti, 14 rimbalzi e cinque stoppate, semplicemente monumentale, cosa che gli ha permesso di vincere anche il titolo di MVP delle Finals. L'infanzia ad Atene Facile tirare fuori lo stereotipo di quello che ce l'ha fatta ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Da clandestino a eroe, dadi borse contraffatte a campione NBA. È la, incredibile ma vera, di, il nuovo eroe del basket americano, il leader dei Milwaukee Bucks freschi vincitori del titolo NBA contro i Phoenix Suns, superati 4-2 nella serie finale. L'ultima gara, quella che ha portato il titolo, è stata leggendaria:ha chiuso con 50 punti, 14 rimbalzi e cinque stoppate, semplicemente monumentale, cosa che gli ha permesso di vincere anche il titolo di MVP delle Finals. L'infanzia ad Atene Facile tirare fuori lo stereotipo di quello che ce l'ha fatta ...

