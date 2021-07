(Di giovedì 22 luglio 2021) Con che ipocrisia e faziosità guardiamo all’Americae ai Caraibi dal nostro punto di osservazione italiano? Questa riflessione mi accompagna ormai da tempo e ho potuto toccare con mano in questi lunghi mesi passati in Colombia come l’informazione e le analisi italiane sui contesti latinoamericani soffrano, ancora troppo spesso, di una chiara e profondada. Le narrazioni proposte non sono solo manicheiste ma spesso volontariamente capziose,non palesemente menzognere. Ci ostiniamo ad utilizzare un’epistemologia occidentocentrica esportando visioni politiche e ideali che ...

Advertising

ilfattoblog : La sindrome da guerra fredda che ci prende quando parliamo dell’America Latina - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Con che ipocrisia e faziosità guardiamo all’America Latina e ai Caraibi dal nostro punto di osservazione italiano? [Un a… - ilfattoblog : Con che ipocrisia e faziosità guardiamo all’America Latina e ai Caraibi dal nostro punto di osservazione italiano?… - gredblue : @Scacciavillani In tal caso dovrei essere io a temere il contagio e non voi. Altrimenti a cosa vi serve il vaccino… - satellix1966 : @RadioSavana Sindrome post traumatica da sbornia altro che guerra. -

Ultime Notizie dalla rete : sindrome guerra

Il Fatto Quotidiano

Palestina, con Peace now, nei Balcani durante lacon i Beati costruttori di Pace, in Iraq. ... "Avevamo ragione noi" Ma don Vitaliano non vive ladel reduce triste e sconfitto. "Oggi, ......di Donald Trump che di quella di Joe Biden sospettano che i responsabili dellasiano i ... che alla fine della Secondamondiale decise di non aderire né al blocco atlantico né a quello ...I primi casi sarebbero stati rilevati a gennaio nell'ambasciata americana in Austria: non si hanno ancora certezze sui responsabili ...Le trame di spionaggio sono molto complicate e spesso mosse da aspetti così inspiegabili che prima o poi finiscono inesorabilmente oggetto di attenzioni ...