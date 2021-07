La sincronette che rinuncia ad allattare pur di gareggiare ai Giochi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sincronette che

Agenzia ANSA

L'inviato della Gazzetta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Stefano Arcobelli, racconta la storia di Ola Carbonell,rinuncia ad allattare pur di gareggiare ai Giochi...a Tokyo o rinunciare? la scelta ? Alla fine ha prevalso la passione per lo sport e la, ... Condizionialla fine hanno dissuaso Ona Carbonell dal portare il suo compagno e il figlio in ...La sincronette spagnola 31enne si è trovata davanti a un bivio: giocarsi le sue chance a Tokyo lontano dal bimbo di nemmeno un anno o optare per l'allattamento tralasciando i Giochi. La passione per l ...Il rinvio olimpico ha favorito il ritorno agonistico di Ona Carbonell, 31 anni, convintasi a tornare dopo aver fatto un figlio come già successe alla connazionale Gemma Mengual, e alle russe Svetlana ...