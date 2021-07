La serie di Quentin Tarantino tratta dal film C’era una volta a… Hollywood bloccata dal Covid | “Ma si farà”

(Di giovedì 22 luglio 2021) LadiBounty Law, ispirata all’ultimodel registaunaa…è una delle produzioni fermate della pandemia da-19. Il regista aveva annunciato lo scorso anno di avere in cantiere un format composto da 8 episodi di 24 minuti, di cui aveva già scritto diverse sceneggiature nel 2019, quando ilè arrivato nelle sale. Proprio l’enorme quantità di materiale scritto per il lungometraggio, lo aveva spinto a progettare un racconto seriale. Poi però il Coronavirus si è messo di mezzo. La ...

C'era una volta a Hollywood di Tarantino, La Nave di Teseo È il primo romanzo di... La storia: Rick Dalton è un attore, una volta era protagonista di una serie di telefilm, ma adesso ... Quentin Tarantino ha confermato la sua volontà di realizzare la serie 'spin-off' di C'era una volta a Hollywood, ma non in questo momento.