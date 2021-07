La Serie A femminile sbarca su La7 per le prossime 2 stagioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Colpo importante da parte di La7 per quello che riguarda il calcio femminile nelle prossime due stagioni. Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 luglio 2021) Colpo importante da parte di La7 per quello che riguarda il calcionelledue

Advertising

La7tv : ? SPOILER Per i prossimi due anni la Serie A di calcio femminile sarà in esclusiva in chiaro su #La7 e #La7d.… - FIGCfemminile : ??? Tutta la #SerieAFemminile 2021-22 torna su @TIM_vision! ???? ?? Il massimo campionato di calcio femminile sbarca a… - Lindsey_T19 : RT @FIGCfemminile: ??? Tutta la #SerieAFemminile 2021-22 torna su @TIM_vision! ???? ?? Il massimo campionato di calcio femminile sbarca anche… - temafootball24 : Assegnati i diritti tv per le prossime due stagioni di Serie A Femminile ?@FIGCfemminile? ?? @ph3ffo ???? - acafaro65 : RT @La7tv: ? SPOILER Per i prossimi due anni la Serie A di calcio femminile sarà in esclusiva in chiaro su #La7 e #La7d. #SerieAFemminil… -