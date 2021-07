La riforma Cartabia il 30 luglio in Aula alla Camera. Muro M5S: sulla giustizia il Governo dovrà necessariamente trovare un compromesso (Di giovedì 22 luglio 2021) La riforma del processo penale è calendarizzata in Aula alla Camera per venerdì prossimo, 30 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Subito dopo si è riunito l’ufficio si presidenza della Commissione giustizia che ha convocato una seduta per domani, dedicata solo alle ammissibilità dei subemendmenti agli emendamenti del Governo. Dopo quella seduta verrà deciso il successivo calendario della Commissione. Intanto il M5S, dopo aver presentato 917 emendamenti alla riforma Cartabia, tira dritto e al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Ladel processo penale è calendarizzata inper venerdì prossimo, 30. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Subito dopo si è riunito l’ufficio si presidenza della Commissioneche ha convocato una seduta per domani, dedicata solo alle ammissibilità dei subemendmenti agli emendamenti del. Dopo quella seduta verrà deciso il successivo calendario della Commissione. Intanto il M5S, dopo aver presentato 917 emendamenti, tira dritto e al ...

