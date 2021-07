“La Regina non li vuole”. Harry e Meghan, la brutta voce arriva da Londra. Royal Family sempre più ai ferri corti (Di giovedì 22 luglio 2021) Harry e Meghan ancora sotto i riflettori. C’entra una decisione della Regina Elisabetta. Le tensioni nella famiglia reale sono decisamente molto alte, anche se si sta facendo di tutto per ricomporre quanto possibile la frattura per giungere almeno ad una sorta di tregua. Nelle settimane scorse era circolata la notizia che coniugi sarebbero pronti a mettere in pratica una decisione che potrebbe rasserenare gli animi e rendere felice la Regina Elisabetta. Harry e Meghan Markle hanno avuto da poco l’enorme gioia di diventare nuovamente genitori con la nascita della piccola Lilibet Diana. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)ancora sotto i riflettori. C’entra una decisione dellaElisabetta. Le tensioni nella famiglia reale sono decisamente molto alte, anche se si sta facendo di tutto per ricomporre quanto possibile la frattura per giungere almeno ad una sorta di tregua. Nelle settimane scorse era circolata la notizia che coniugi sarebbero pronti a mettere in pratica una decisione che potrebbe rasserenare gli animi e rendere felice laElisabetta.Markle hanno avuto da poco l’enorme gioia di diventare nuovamente genitori con la nascita della piccola Lilibet Diana. ...

vvlokim : @tenswidow si spiega tutto, in queste serie non dovrebbe esserci in la regina degli scacchi e anne with an e. in tutte le altre si - lucarallo : RT @AlbertoCamerra: Non cercate altrove. Non scandagliate inutilmente il parco testate degli editori contemporanei. Non sperate di trovarne… - lorenzovmedici : @clariceorsini_ non puoi dire certe cose davanti alla regina - bezzifer : Le leggi si fanno in Parlamento non sui socials, se no avremmo Re e Regina Ferragnez anziché Mattarella, i pdotigri… - lully24987 : @mikela67631741 Ovvio la nocciola la regina dei gelati ! E non si discute ?? -