La prima di Mou alla Roma trascina gli ascolti di Sportitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) L’esordio di Jose Mourinho sulla panchina della Roma, nella prima amichevole ufficiale, contro la Triestina trascina gli ascolti di Sportitalia che nel confronto con tutte le altre tv sportive nazionali ha fatto registrare ieri il miglior dato nelle 24 ore della giornata. Sono stati 1.343.548 gli italiani che hanno seguito Sportitalia sul canale 60 del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) L’esordio di Jose Mourinho sulla panchina della, nellaamichevole ufficiale, contro la Triestinaglidiche nel confronto con tutte le altre tv sportive nazionali ha fatto registrare ieri il miglior dato nelle 24 ore della giornata. Sono stati 1.343.548 gli italiani che hanno seguitosul canale 60 del L'articolo

