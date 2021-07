La Premier riparte in Cina dopo lo scontro con Suning (Di giovedì 22 luglio 2021) Si riaprono le porte per il calcio inglese in Cina. La Premier League ha siglato un accordo con la piattaforma di streaming iQiyi Sports che sarà partner digital esclusivo del massimo campionato di calcio inglese nel Paese fino alla fine della stagione 2024/25. Nello specifico, la società ha acquisito i diritti streaming per tutte le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Si riaprono le porte per il calcio inglese in. LaLeague ha siglato un accordo con la piattaforma di streaming iQiyi Sports che sarà partner digital esclusivo del massimo campionato di calcio inglese nel Paese fino alla fine della stagione 2024/25. Nello specifico, la società ha acquisito i diritti streaming per tutte le L'articolo

