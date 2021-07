La Premier League obbliga i calciatori a vaccinarsi (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo provvedimento della Football Association per contrastare il Covid: chi non si vaccinerà verrà escluso dalla Premier League. L’Europa teme una nuova ondata di contagi dovuti al Covid. La variante Delta fa paura ed il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, a riguardo, è stato chiaro. “Chi pensa che la pandemia sia finita, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo provvedimento della Football Association per contrastare il Covid: chi non si vaccinerà verrà escluso dalla. L’Europa teme una nuova ondata di contagi dovuti al Covid. La variante Delta fa paura ed il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, a riguardo, è stato chiaro. “Chi pensa che la pandemia sia finita, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Premier League, obbligo vaccinale per tutti i giocatori e gli staff tec… - lifestyleblogit : Premier League, obbligo vaccino covid per tutti i giocatori - - QdSit : Obbligo di due dosi di vaccino per tutti i giocatori della Premier League. Lo ha stabilito la Football association,… - infoitsport : Ag. Hauge: 'Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier League' - jared_za : @LockedDownKeba @Mluh_Chelsea @karynmaughan Premier League era Manchester City supporters are delusional ????? -